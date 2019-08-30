Наталья Владимировна Орлова
Женский пол
г.Санкт-Петербург
Загребский бульвар, д5 кор1 кв 9
Контактная информация
мобильный телефон +7 952 3911216
Должность
Переводчик английского языка
Письменный перевод, Последовательный перевод
Полная занятость, полный рабочий день, удаленная работа, свободный график
Опыт работы
Июнь 2007 — Июль 2012
ООО Компания "Ай-Ти-Си" (Санкт-Петербург, itc-electronics.com) — Приборостроение/радиоэлектроника
переводчик
Письменный перевод электротехнической документации;
Последовательный перевод семинаров;
Ведение телефонных переговоров с иностранными производителями.
Ноябрь 2003 — Июнь 2007
ООО Компания "Ай-Ти-Си" (Санкт-Петербург, itc-electronics.com) — Приборостроение/радиоэлектроника
секретарь
прием и перераспределение звонков, документооборот, заказ билетов и бронирование гостиниц, заказ хоз-товаров и канцелярии, организация праздников и банкетов, перевод входящей корреспонденции, заключение договоров.
Июнь 1999 — Февраль 2004
Северо-западный государственный заочно технический унивеситет (Санкт-Петербург
преподаватель
преподавание английского языка, преподавание русского языка как иностранного, ассистент на совместных семинарах с американским университетом.
Ключевые навыки
Свободное владение английским языком,
8-летний опыт преподавания английского языка,
6-летний опыт письменного перевода.
Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, 1C.
Образование
1997 Санкт-Петербургский государственный университет
филология, филолог-германист, филолог-германист , переводчик
1994 Санкт-Петербургский государственный университет
филология, руский язык и литература, филолог-русист