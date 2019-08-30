Переводчик с английского, опыт работы 6 лет

Наталья Владимировна Орлова

Женский пол

г.Санкт-Петербург

Загребский бульвар, д5 кор1 кв 9

Контактная информация

мобильный телефон +7 952 3911216

[email protected]

Должность

Переводчик английского языка

Письменный перевод, Последовательный перевод

Полная занятость, полный рабочий день, удаленная работа, свободный график

Опыт работы

Июнь 2007 — Июль 2012

ООО Компания "Ай-Ти-Си" (Санкт-Петербург, itc-electronics.com) — Приборостроение/радиоэлектроника

переводчик

Письменный перевод электротехнической документации;

Последовательный перевод семинаров;

Ведение телефонных переговоров с иностранными производителями.

Ноябрь 2003 — Июнь 2007

ООО Компания "Ай-Ти-Си" (Санкт-Петербург, itc-electronics.com) — Приборостроение/радиоэлектроника

секретарь

прием и перераспределение звонков, документооборот, заказ билетов и бронирование гостиниц, заказ хоз-товаров и канцелярии, организация праздников и банкетов, перевод входящей корреспонденции, заключение договоров.

Июнь 1999 — Февраль 2004

Северо-западный государственный заочно технический унивеситет (Санкт-Петербург

преподаватель

преподавание английского языка, преподавание русского языка как иностранного, ассистент на совместных семинарах с американским университетом.

Ключевые навыки

Свободное владение английским языком,

8-летний опыт преподавания английского языка,

6-летний опыт письменного перевода.

Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, 1C.

Образование

1997 Санкт-Петербургский государственный университет

филология, филолог-германист, филолог-германист , переводчик

1994 Санкт-Петербургский государственный университет

филология, руский язык и литература, филолог-русист