Знаю русский язык. Умею хорошо писать

Профессиональный журналист. Образование высшее: факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Более 30 лет работа по специальности. Владею всеми жанрами текста: от заметки, информации, очерка, эссе - до составления и написания буклетов и книг.

Большой опыт работы в рекламе, в том числе в политических PR-технологиях.

Веду блоги, в том числе ВКонтакте и на Фейсбуке.

Работаю быстро и с удовольствием.

Много расписывать считаю излишним, потому что ТРУД ВСЕМУ ЕДИНСТВЕННАЯ МЕРА,