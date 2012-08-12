Качество - это залог успеха

Контакты:

MAIL [email protected]

SKYPE pvpgnoma

ISQ 602073812

Обо мне :

Мне нравится работать во всех видах копирайтинга. Я умею четко исполнять пожелания клиента, а также способен предложить свои альтернативные решения. За время работы во фрилансе зарекомендовал себя как как трудолюбивый и талантливый автор.

Я творческий человек. Я полноценный фрилансер ( а не только по вечерам и выходным) Пока что с небольшим стажем работы

Я начинал зарабатывать письмом довольно таки недавно, и, с тех пор, это стало моей страстью. Я живу своей работой!:)

Услуги :

- Творческий и технический Копирайтинг - от $ 2,5

- Рерайтинг - от $ 1,5

- Переводы с Английского, французского, немецкого языков - от $ 4

- Продающие, убедительные тексты - $ 5

- Качественные тексты для продвижения сайтов на профессиональном уровне (SEO) - от $ 3

- Креативность и качество - Бесценно*