Контакты:
MAIL [email protected]
SKYPE pvpgnoma
ISQ 602073812
Обо мне :
Мне нравится работать во всех видах копирайтинга. Я умею четко исполнять пожелания клиента, а также способен предложить свои альтернативные решения. За время работы во фрилансе зарекомендовал себя как как трудолюбивый и талантливый автор.
Я творческий человек. Я полноценный фрилансер ( а не только по вечерам и выходным) Пока что с небольшим стажем работы
Я начинал зарабатывать письмом довольно таки недавно, и, с тех пор, это стало моей страстью. Я живу своей работой!:)
Услуги :
- Творческий и технический Копирайтинг - от $ 2,5
- Рерайтинг - от $ 1,5
- Переводы с Английского, французского, немецкого языков - от $ 4
- Продающие, убедительные тексты - $ 5
- Качественные тексты для продвижения сайтов на профессиональном уровне (SEO) - от $ 3
- Креативность и качество - Бесценно*