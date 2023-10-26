Немного расскажу, как я стараюсь выполнять проекты. Всегда придерживаюсь рекомендациям google pagespeed insights, оптимизирую скорость загрузки 95+, отложенная загрузка файлов, изображений, кроссбраузерность, валидность, семантическая верстка, адаптивность, БЭМ. Без проблем переношу верстку на Wordpress, использую дополнительные поля carbon fields.

HTML, CSS (Эффекты наведения и основы анимации), векторная графика (SVG) спрайты, webp, MYSQL - Формирование DML запросов