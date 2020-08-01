The path to knowledge

IT Программист.

Желание с детства работать удалённо, чтобы было время на семью.

Желаю работать в команде, так как присутствует общение, разное мнение по поводу той или иной темы, о которой идёт речь.

Всегда рассматривал себя в роли управляющего, из-за чего, больше брал на себя ответственности.

Хобби: чтение книг (психология и программирование); спорт; музыка; ремонт электротехники.

Личные качества: целеустремленность, амбициозность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Уверенный пользователь ПК