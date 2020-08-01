The path to knowledge
IT Программист.
Желание с детства работать удалённо, чтобы было время на семью.
Желаю работать в команде, так как присутствует общение, разное мнение по поводу той или иной темы, о которой идёт речь.
Всегда рассматривал себя в роли управляющего, из-за чего, больше брал на себя ответственности.
Хобби: чтение книг (психология и программирование); спорт; музыка; ремонт электротехники.
Личные качества: целеустремленность, амбициозность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
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