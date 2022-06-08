Мастер своего дела! Работаю на результат!

Я-это ваш помощник в любом деле! Свободно владею иностранными языками, такими как английский, испанский, немецкий, французский. Сейчас в процессе совершенства других языков.

Имею большой опыт работы в переводах текста, наборе текста, редакторе текста.

Могу проводить анализ текста на уникальность.

Есть опыт в написании статей.

Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Я фанат своей работы. Работаю всегда на результат. Сделаю всё в кратчайшие сроки и за приятную цену.

Буду рад сотрудничеству!