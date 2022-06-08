Мастер своего дела! Работаю на результат!
Я-это ваш помощник в любом деле! Свободно владею иностранными языками, такими как английский, испанский, немецкий, французский. Сейчас в процессе совершенства других языков.
Имею большой опыт работы в переводах текста, наборе текста, редакторе текста.
Могу проводить анализ текста на уникальность.
Есть опыт в написании статей.
Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Я фанат своей работы. Работаю всегда на результат. Сделаю всё в кратчайшие сроки и за приятную цену.
Буду рад сотрудничеству!