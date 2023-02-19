Профессиональная разработка Landing Page

Здравствуйте, меня зовут Джавид. веб-дизайнер, маркетолог и Арт-директор компании RusBrand.

С опытом работы более 8 лет, с 2009 года было создано от 100 проектов для малого, среднего и крупного бизнеса. Компания RusBrand “EverestOfLanding” оказывает спектр услуг в области «веб-разработки» пользуясь инструментами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и знания UI/UX. Мы создаём уникальные проекты, которые нравятся не только вам, но и целевой аудитории!

Услуги: ( Landing Page, сайт-визитка, брендирование, интернет-магазин, логотип, презентация, оформление соц.сетей и многое другое )

В обговорённые сроки, Вы получите готовый инструмент продаж, который увеличит ваши продажи х2-3,5 раза.

Сайты разработанные на платформе craftum ??

?? https://rgemgroup.ru ( цена 20.000 )

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?? Внимание ( при выборе услуги "Редизайн сайта" + 5000 рублей к общей сумме ) и вы забудете проблемы с дизайном сайта на ближайшее 7-10 лет. Благодаря многолетнему опыту в сфере веб-дизайна и маркетинга.

?? В подарок настройка яндекс.метрики/веб-мастера/seo/оптимизация изображений. Мы упакуем под.ключ - уникальность и личный стиль вашего бренда!

Мой персональный сайт, на стадии доработки: https://rusbrand.website