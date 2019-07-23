RusM

Руслан Марченко RusM

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Рекламные услуги

разработкадизайн-макетов

•             печать полиграфической продукции (визитки,календари, флаера, каталоги, брошюры, плакаты, банера, плёнки…)

•             изготовление рекламных конструкций

•             монтаж рекламных конструкций

•             изготовление рекламных роликов для радио

•             разработка экстерьера иинтерьера ресторанов, кафе-баров

•             участие в организациии проведение Event-мероприятий

•             участиев создании и поддержке положительного имиджа компании

•             опыт организации презентаций,выставок, семинаров

•             разработка рекламной политики компании,планирование маркетингового бюджета

•             анализи оценка эффективности PR-компании

•             поддержка проекта в социальных сетях