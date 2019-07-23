разработкадизайн-макетов
• печать полиграфической продукции (визитки,календари, флаера, каталоги, брошюры, плакаты, банера, плёнки…)
• изготовление рекламных конструкций
• монтаж рекламных конструкций
• изготовление рекламных роликов для радио
• разработка экстерьера иинтерьера ресторанов, кафе-баров
• участие в организациии проведение Event-мероприятий
• участиев создании и поддержке положительного имиджа компании
• опыт организации презентаций,выставок, семинаров
• разработка рекламной политики компании,планирование маркетингового бюджета
• анализи оценка эффективности PR-компании
• поддержка проекта в социальных сетях