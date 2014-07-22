1с, автоматизация торговли, анализ ведения бухгалтерия, настройка серверов.

Путь 1с:

За 9 лет работы с 1с пройден путь от платформы 7.7 до 8.3.

Основная специализация сделана на Управление торговлей и Бухгалтерию.

Большой опыт работы с нетиповыми конфигурациями, как обновлением так и доработкой.

Обширный опыт в работе с конфигураций Конвертация данных, создание нетиповых правил обмена, в том числе и с нуля.

Помогу разобраться с допущенными ошибками и объяснить, по возможности, их суть и постараться в будущем их если не избежать полностью, но хотябы заметить на более раннем этапе, а не в процессе сдачи отчетности, когда времени и так не много.

Объясню как работает бизнес-процесс на типовых конфигурациях УТ и Бух, помогу при необходимости подстроить типовые конфигурации под нужды бизнеса.

Работа во франчайзи Ортикон групп, задачи в основном были сложные, не типовые.

На текущий момент сопровождаю 1с Холдинга, около 30-ти баз, часть из них переписанные сильно.

Начинал с компьютерного клуба в 100 компьютеров, на мне было поддержание работы всего клуба в целом.

После этого с 2005 года подался в 1с программирование, с тех пор перерыва ни когда с 1с небыло.

С 2008 года работал с логистикой и изучил дополнительно SQL

На текущий момент ведущий программист, пишу систему автоматизации Международных автоперевозок, с полным циклом (от заказа клиента на забор груза, подготовкой документов для таможни (автоматический подбор декларация и сертификатов, учетом оплат и выдачей груза уже на стороне России клиенту)

Параллельно с основной деятельностью дорабатывают существующие конфигурации холдинга под требования пользователей.

Огромный опыт администрирования серверов, как 1с так и просто серверов предприятия. Администрированием занимаюсь профессионально с 2001 года. Опыт в настройки переферийного оборудования (сканеры, принтеры, сканеры ШК, принтеры этикеток, Мини-АТС)