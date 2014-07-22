1с, автоматизация торговли, анализ ведения бухгалтерия, настройка серверов.
Путь 1с:
- За 9 лет работы с 1с пройден путь от платформы 7.7 до 8.3.
- Основная специализация сделана на Управление торговлей и Бухгалтерию.
- Большой опыт работы с нетиповыми конфигурациями, как обновлением так и доработкой.
- Обширный опыт в работе с конфигураций Конвертация данных, создание нетиповых правил обмена, в том числе и с нуля.
- Помогу разобраться с допущенными ошибками и объяснить, по возможности, их суть и постараться в будущем их если не избежать полностью, но хотябы заметить на более раннем этапе, а не в процессе сдачи отчетности, когда времени и так не много.
- Объясню как работает бизнес-процесс на типовых конфигурациях УТ и Бух, помогу при необходимости подстроить типовые конфигурации под нужды бизнеса.
- Работа во франчайзи Ортикон групп, задачи в основном были сложные, не типовые.
- На текущий момент сопровождаю 1с Холдинга, около 30-ти баз, часть из них переписанные сильно.
- Начинал с компьютерного клуба в 100 компьютеров, на мне было поддержание работы всего клуба в целом.
- После этого с 2005 года подался в 1с программирование, с тех пор перерыва ни когда с 1с небыло.
- С 2008 года работал с логистикой и изучил дополнительно SQL
- На текущий момент ведущий программист, пишу систему автоматизации Международных автоперевозок, с полным циклом (от заказа клиента на забор груза, подготовкой документов для таможни (автоматический подбор декларация и сертификатов, учетом оплат и выдачей груза уже на стороне России клиенту)
- Параллельно с основной деятельностью дорабатывают существующие конфигурации холдинга под требования пользователей.
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