Rus_The_Hive

Меня зовут Дмитрий.

Я прохожу практикум поинтернет-маркетингу от Данила Матухно и Марго Савчук, в течение 2-х

месяцев буду настраивать таргетированную рекламу в FB и Instagram, делать

смысловую упаковку, сайты и настраивать Яндекс.Директ.

Сейчас у меня мало опыта, номного времени и желания работать.

Для того, чтобы применятьполученные знания, я ищу реальный бизнес, которому нужны клиенты из

интернета и помощь в маркетинге.

Моя цель – не продатьсвои услуги, а найти один твёрдый проект, которому принесу пользу.

Если у вас есть бизнес и выдавно в поисках человека, кто возьмёт на себя всю

работу с маркетингом иличастично какое-то направление, напишите мне. Сейчас я готов

вкладывать всё своё время взамен на то, что вы будете

давать нужную информацию о продукте и инвестировать тестовый

рекламный бюджет, который мы просчитаем и вместе определим.

Вот мой телефон: +7 999 720 40 12 (на связи как в telegram, так и для звонка)