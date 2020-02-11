Rus_The_Hive

Дмитрий Остапчук Rus_The_HiveRus_The_Hive
Меня зовут Дмитрий.
Я прохожу практикум поинтернет-маркетингу от Данила Матухно и Марго Савчук, в течение 2-х
месяцев буду настраивать таргетированную рекламу в FB и Instagram, делать
смысловую упаковку, сайты и настраивать Яндекс.Директ.
Сейчас у меня мало опыта, номного времени и желания работать.
Для того, чтобы применятьполученные знания, я ищу реальный бизнес, которому нужны клиенты из
интернета и помощь в маркетинге.
Моя цель – не продатьсвои услуги, а найти один твёрдый проект, которому принесу пользу.
Если у вас есть бизнес и выдавно в поисках человека, кто возьмёт на себя всю
работу с маркетингом иличастично какое-то направление, напишите мне. Сейчас я готов
вкладывать всё своё время взамен на то, что вы будете
давать нужную информацию о продукте и инвестировать тестовый
рекламный бюджет, который мы просчитаем и вместе определим.
Вот мой телефон: +7 999 720 40 12 (на связи как в telegram, так и для звонка)