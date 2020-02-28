Rusanna1997

Русанна Rusanna1997

 
26 летРоссия/Тюмень
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Готова работать

Ответственна и пунктуальна.

Рисую, есть опыт ведения соцсетей. 

Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга