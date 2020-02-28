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Русанна
Rusanna1997
Rusanna1997
26 лет
Россия
/
Тюмень
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Готова работать
Ответственна и пунктуальна.
Рисую, есть опыт ведения соцсетей.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Рисунки
86 просмотров
Электрика
76 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
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