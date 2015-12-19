Rusargyn77

Организатор

Жумабаев Руслан Маратович, 38 лет. В 1998 году закончил Военное Училище им. Маршала СССР Конева И. С. (г.Алматы), по специальности командная тактическая войск связи. До 2010 года служба в Вооружённых силах Республики Казахстан. С 2010 года по 2013 год работал инженером в ТОО Sigma Plus VO (г. Актау). Функциональные обязанности: Выполнение технической документации монтажа радиооборудования и радионавигационного оборудования на морских судах, согласно

требованиям IMO, Solas, РМРС, BV. Непосредственное выполнение монтажа оборудования. Освидетельствование радиооборудования ГМССБ и средств радионавигации на морских судах, согласно требований IMO, Solas, PMPC, BV. Ведение сопутствующей документации. Программирование морских АРБ, радиостанций Motorola, Icom, Кenwood. Техническое обслуживание радиооборудования и радионавигационного оборудования.

С 2013 года по 2015 год инженер наладчик ТОО Спецавтоматикасервис (г. Актау). Функциональные обязанности:

Участие в разработке проектов по установке и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, охранного видеонаблюдения, систем контроля доступа и управления.

Техническое сопровождение проекта, программирование оконечного и периферийного оборудования (пульты управления, видеорегистраторы, извещатели, видеокамеры, турникеты, шлагбаумы).

Работоспособность, коммуникабельность, честность, профессиональный подход к поставленным задачам, исполнительность, пунктуальность, работа в коллективе, умение управлять командой и вести за собой, повседневное повышение знаний, умения и навыков. Радист 2-го класса. Уверенный пользователь ПК (Office, Excel, Adobe). Мелкий ремонт радиостанций,видеокамер, различного электронного оборудования. Знание языков: английский технический, русский. Навыки управления людьми, администрирования и планирования, навыки тренинга. Водительский стаж 18 лет, категория В, С. Презентабельная внешность, военная выправка и воспитание. Стрессоустойчивость и не конфликтность. Женат, трое детей.