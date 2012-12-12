Занимаюсь созданием разных сайтов.

Добрый день.

Хочу предложить вам свои услуги а именно:

- создания сайтов любого типа под заказ.

Есть примеры работ, возможна работа через гарант службы.

Профессиональные навыки:

- Отличные знания HTML, xHTML, CSS;

- Основы HTML5 (совершенствую), CSS3 (совершенствую), PHP, JavaScript, MySQL;

- Знание ПК на уровне опытного пользователя;

- Опыт работы с операционными системами Mac OS 10.4-10.7.4, Windows 2000-Windows 7;

- Опыт работы с браузерами: Opera, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 6-9;

- Уверенное владение пакетом Adobe (Fireworks, Photoshop, Flash и т.д.);

- Читабельный, понятный другим код;

- Знание систем Wordpress, Joomla.

дополнительно:

- Владею программами: Coda 2, XCode, Aperture, Digital Juice, MAMP Pro, Denwer, Logic Studio, Cubase, Ableton Live, Soundbooth, Microsoft Office, LightConverse

- Базовые знания SEO;

- Нарезка дизайн-макета сайтов;

- 100% соответствие верстки дизайна, попиксельно составления;

- Опыт составления блоками, таблицами;

- Опыт чтения чужого кода

- Быстрая печать.

Основные программы:

- Notepad + +;

- Adobe DreamWeaver;

- Adobe FireWorks.

Оплата.

Оплата делаете после сделанной работы, но я вам высылаю перед сделкой договор чтоб все было серьезно , от вас нужно будет только подпись. После я сразу приступлю к работе и буду знать что не потеряю время в пустую.

Цены.

Цена на сайты у меня не большая так как я не работаю в студии.

Цена примерно будет от 50 до 700$ все зависит от сложности сайта.

Контакты:

ICQ/ 28-444-60

skype/ rustam_energy

e-mail/ [email protected]