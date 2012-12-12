Добрый вечер. Нужно сделать вместо текста меню картинки (чтоб потом я смогу сам заменить картинки) Пишите ваши предложения и цены.
Добрый день.
Хочу предложить вам свои услуги а именно:
- создания сайтов любого типа под заказ.
Есть примеры работ, возможна работа через гарант службы.
Профессиональные навыки:
- Отличные знания HTML, xHTML, CSS;
- Основы HTML5 (совершенствую), CSS3 (совершенствую), PHP, JavaScript, MySQL;
- Знание ПК на уровне опытного пользователя;
- Опыт работы с операционными системами Mac OS 10.4-10.7.4, Windows 2000-Windows 7;
- Опыт работы с браузерами: Opera, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 6-9;
- Уверенное владение пакетом Adobe (Fireworks, Photoshop, Flash и т.д.);
- Читабельный, понятный другим код;
- Знание систем Wordpress, Joomla.
дополнительно:
- Владею программами: Coda 2, XCode, Aperture, Digital Juice, MAMP Pro, Denwer, Logic Studio, Cubase, Ableton Live, Soundbooth, Microsoft Office, LightConverse
- Базовые знания SEO;
- Нарезка дизайн-макета сайтов;
- 100% соответствие верстки дизайна, попиксельно составления;
- Опыт составления блоками, таблицами;
- Опыт чтения чужого кода
- Быстрая печать.
Основные программы:
- Notepad + +;
- Adobe DreamWeaver;
- Adobe FireWorks.
Оплата.
Оплата делаете после сделанной работы, но я вам высылаю перед сделкой договор чтоб все было серьезно , от вас нужно будет только подпись. После я сразу приступлю к работе и буду знать что не потеряю время в пустую.
Цены.
Цена на сайты у меня не большая так как я не работаю в студии.
Цена примерно будет от 50 до 700$ все зависит от сложности сайта.
Контакты:
ICQ/ 28-444-60
skype/ rustam_energy
e-mail/ [email protected]
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад