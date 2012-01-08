Должность: инженер-программист, инженер-проектировщик
График работы: полный рабочий день.
Опыт работы: не имею, только прохождение практики в университете.
Образование:
2005 – 2010 Казанский государственный технический университет им. Туполева (КАИ). Факультет: информационных систем и технологий. Кафедра: информационные системы в технике. Специальность: инженер информационных систем и технологий.
Личные качества: целеустремленность, коммуникабельность, усидчивость, ответственность, исполнительность, обучаемость, добросовестность, трудолюбивость, умение работать в коллективе.
Профессиональные навыки:
Готов обучаться и получать новые навыки.
Владение программными продуктами: AutoCAD 2005, Компас – 3D
Языки программирования: С/С++, SQL (средний уровень), Visual Basic (начальный уровень)
CASE-средства: BPWin/ERWin
Уверенный пользователь ПК: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet, e-mail, оргтехники.
Дополнительные сведения:
Английский язык – средний уровень.
Семейное положение: холост
Дети: Нет.
Служба в РА: имеется
Готов к командировкам.