Должность: инженер-программист, инженер-проектировщик

График работы: полный рабочий день.

Опыт работы: не имею, только прохождение практики в университете.

Образование:

2005 – 2010 Казанский государственный технический университет им. Туполева (КАИ). Факультет: информационных систем и технологий. Кафедра: информационные системы в технике. Специальность: инженер информационных систем и технологий.

Личные качества: целеустремленность, коммуникабельность, усидчивость, ответственность, исполнительность, обучаемость, добросовестность, трудолюбивость, умение работать в коллективе.

Профессиональные навыки:

Готов обучаться и получать новые навыки.

Владение программными продуктами: AutoCAD 2005, Компас – 3D

Языки программирования: С/С++, SQL (средний уровень), Visual Basic (начальный уровень)

CASE-средства: BPWin/ERWin

Уверенный пользователь ПК: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet, e-mail, оргтехники.

Дополнительные сведения:

Английский язык – средний уровень.

Семейное положение: холост

Дети: Нет.

Служба в РА: имеется

Готов к командировкам.