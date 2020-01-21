Rushaniya

Рушания Rushaniya

 
36 летРоссия/Набережные Челны
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
3d визуализация и моделирование

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

- 3D-скульптинг,

- 3D-моделирование органических и твердотельных моделей (высоко/низко-полигональные),

- ретопология,

- текстурирование моделей,

- создание бесшовных текстур,

- концепт арт, дизайн персонажей,

- UV-развертка моделей любой сложности,

- экстерьерная и предметная визуализация,

- визуализация экстерьера/интерьера 360 градусов для VR тура.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Autodesk 3ds Max ;

- Corona Renderer 2.0;

- Zbrush;

- Unreal Engine 4;

- Substance Painter;

- Adobe Photoshop;

3ds MaxUnreal EnginePhotoshopКонцепт-арт