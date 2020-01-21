3d визуализация и моделирование
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
- 3D-скульптинг,
- 3D-моделирование органических и твердотельных моделей (высоко/низко-полигональные),
- ретопология,
- текстурирование моделей,
- создание бесшовных текстур,
- концепт арт, дизайн персонажей,
- UV-развертка моделей любой сложности,
- экстерьерная и предметная визуализация,
- визуализация экстерьера/интерьера 360 градусов для VR тура.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
- Autodesk 3ds Max ;
- Corona Renderer 2.0;
- Zbrush;
- Unreal Engine 4;
- Substance Painter;
- Adobe Photoshop;
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