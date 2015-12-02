Rushano4ka1985

Рушана Rushano4ka1985

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Доброе время суток!

Я начинающий фрилансер, вижу себя пока что только в работе с текстом.. Но текст - это то, чем я дышу, живу, существую. Я заядлый читатель, но жизнь меня повернула не в с сторону филологии, а в сторону медицины. Поэтому я вполне могу писать статьи на медицинские темы, набивать тексты любого содержания, и, возможно, работать с картинками. Я просто еще не пробовала. :) 

Прошу вас дать мне шанс показать себя! 

Редактирование и Корректура
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