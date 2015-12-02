Доброе время суток!
Я начинающий фрилансер, вижу себя пока что только в работе с текстом.. Но текст - это то, чем я дышу, живу, существую. Я заядлый читатель, но жизнь меня повернула не в с сторону филологии, а в сторону медицины. Поэтому я вполне могу писать статьи на медицинские темы, набивать тексты любого содержания, и, возможно, работать с картинками. Я просто еще не пробовала. :)
Прошу вас дать мне шанс показать себя!
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