Доброе время суток!

Я начинающий фрилансер, вижу себя пока что только в работе с текстом.. Но текст - это то, чем я дышу, живу, существую. Я заядлый читатель, но жизнь меня повернула не в с сторону филологии, а в сторону медицины. Поэтому я вполне могу писать статьи на медицинские темы, набивать тексты любого содержания, и, возможно, работать с картинками. Я просто еще не пробовала. :)

Прошу вас дать мне шанс показать себя!