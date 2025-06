Keshfetdinova Rushanie

Simferopol, Crimea, Ukraine

Date of birthday: 23 February 1988

Tel.: +380503937385, e-mail: [email protected], skype: rushanishka

PROFESSIONAL SKILLS

Loyalty, creative, responsible, sociable, initiative, punctuality, attentiveness, absence of conflict, honesty, skill to work with the documentation.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

• Advanced PC user

• Knowledge OS Microsoft Windows XP/Vista

• Knowledge Microsoft Office, Open Office

• Good knowledge internet browsers: IE, FF, Chrome

• Experience to work with technical documentation

• Can work in a team and make presentation

• Had language practice with native speakers

• Finished computer courses

JOB EXPERIENCE

October 2011 - tutoring center. English lessons for schoolchildren

April 2011 – June 2011

Call-center operator (remote) - communication with clients, Call to US e-shops and banks

August 2010 – November 2010

Content manager, translator (remote) - Translating medical and computer content and post it in blogs

September 2007 – June 2009

Tutor - Gave private classes to children, age 6-17

September 2006 – June 2008

Crimean-American College - Job practice as an interpreter with native speakers

FOREIGN LANGUAGE

English: high level, German: average level

EDUCATION

• Crimean-American College, Simferopol, Ukraine 2005-2008

Specialization: Teacher and Interpreter of English

• Zaparozhskiy National University, Zaporozhe, Ukraine 2008-2009 – Bachelor

Specialization: Teacher of English and foreign literature

• Taurida National University, Simferopol, Ukraine 2010-2011 - Specialist Specialization: Teacher of German and English language and foreign literature

Кешфетдинова Рушание Руслановна

Личные данные:

Дата рождения: 23.02.1988

Возраст: 23 года

Адрес: г.Симферополь

Тел. 050 393 73 85

e-mail: [email protected]

Семейное положение: замужем, есть ребенок

Образование:

• 2005-2008 – Крымско-американский колледж ( перевод английского и немецкого языков)

• 2008-2009 – Запорожский национальный университет ( преподаватель английского языка и зарубежной литературы)

• 2010-2011 – Таврический национальный университет (преподаватель немецкого языка и литературы).

Опыт работы:

• Опыт работы с носителями языка

• Частные уроки детям от 6 до 17 лет

• Опыт работы переводчиком

Иностранные языки и компьютерные знания:

• Русский язык: высокий уровень

• Украинский язык: высокий уровень

• Английский язык: высокий уровень

• Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь ПК и интернет.

Личностные данные: внимательность, пунктуальность, мобильность, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, четкое следование обязанностям.