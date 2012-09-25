Образование - учусь в школе в 11 классе,и поэтому имею достаточно свободного времени(от2 до 4 часов).

Представляю данные услуги:

1)Создание, оформление, ведение и продвижение групп Вконтакте.

2) Написание статей, обзоров, отзывов,практически всех тематик.

3) Сбор различной информации.

4)Знание русского и белорусского языка,а также базового английского.

5) Предлагаю услуги по набору текста, а также расшифровке аудиозаписей (набор текста с аудиокассет, видеокассет, аудиофайлов, CD/DVD – дисков).

Услуги по расшифровке аудио и видео записей рассчитываются в зависимости от длительности и качества носителя - от 30 до 60 рублей за минуту.

6)Постинг различных статей не имеет значения на какую тему.Цена зависит от размера и тематики поста.

7)Хорошо разбераюсь в спортивной и игровой тематике.