Здравствуйте)
Копирайтинг - мое единственное занятие вот уже более 10 лет, ни с какими другими я его не совмещаю. Выходных и праздников не имею, ведь я занимаюсь любимым делом! Но есть иногда несколько выходных часов.
Я уж не стала по одной статейке сайты "растрёпывать" ради количества ссылок в портфолио, не вижу смысла в этом) Поэтому "тыкайте" смело в те, которые есть - по ссылками толпы моих текстов)
Читайте, выбирайте стиль и характер текстов, которые вам больше нравятся, а я всегда рада новому плодотворному сотрудничеству!:)
пс. Теперь и контент - менеджмент!!
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Копирайтинг
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