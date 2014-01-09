Здравствуйте)

Копирайтинг - мое единственное занятие вот уже более 10 лет, ни с какими другими я его не совмещаю. Выходных и праздников не имею, ведь я занимаюсь любимым делом! Но есть иногда несколько выходных часов.

Я уж не стала по одной статейке сайты "растрёпывать" ради количества ссылок в портфолио, не вижу смысла в этом) Поэтому "тыкайте" смело в те, которые есть - по ссылками толпы моих текстов)

Читайте, выбирайте стиль и характер текстов, которые вам больше нравятся, а я всегда рада новому плодотворному сотрудничеству!:)

пс. Теперь и контент - менеджмент!!