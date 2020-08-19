Рассчитаю за вас налоги, сделаю всю работу с цифрами, помогу с документами. В общем избавлю вас от бухгалтерской рутины)))

Обратите внимания, я не профессиональный бухгалтер, однако я обучаюсь на бухгалтера экономиста. Выполняю задания, чтобы уже во время учёбы начать набивать себе руку и получать опыт в сфере финансов. Пусть вас не смущает, то что я ещё не профи, у меня есть люди к которым я могу обратиться за советом и я под весом ответственности не стану преднамеренно ввязываться с операция которые мне неподсильны.

В общем обращайтесь, буду рад помочь.

Заранее спасибо за возможность получить драгоценный опыт.