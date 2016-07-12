Ruslan71288

Всем, здравствуйте!

Мне 27 лет, занимаюсь копирайтингом более трех лет. На бирже зарегистрирован не так давно, но это ни в коем случае не означает что у меня мало опыта. Говорить что профессионал, тоже не стану. 80% написанных мною статей опубликованы в сети без каких либо корректировок.

Хорошо разбираюсь в таких темах как : строительство, реклама, музыка, дизайн, автомобили, мотоциклы, "Сделай Сам", туризм, отдых, садоводство. Работа копирайтером подразумевает развитие кругозора, поэтому от написания статей на незнакомые мне темы не отказываюсь, даже наоборот, всегда интересно.

При выполнении заказа всегда довожу уникальность до 100%, следую ТЗ и стараюсь не нарушать сроки (за исключением форс-мажорных обстоятельств), при возникновении которых, всегда сообщаю заказчику заранее.

Важное условие в работе, это грамотно и четко составленное ТЗ. Бывали случаи, что ТЗ при оформлении заказа было водянистым и при сдаче возникали множественные доработки и недовольства со стороны Заказчика. Во избежании этого, всегда, перед началом выполнения заказа уточняю все что меня интересует, поэтому прошу отвечать на личные сообщения оперативно, чтобы не терять драгоценное время.

Примеры моих работ:

http://www.0382.ua/list/27549 статья на интернет тематику.

http://mixceramica.ru/categories/mezonin описание товара (более 15 описаний на сайте)

http://obiteplo.ru/obi-nastennye-split-sistemy/ статья повествование (на этом сайте более 10 моих статей)

http://www.0629.com.ua/list/23847