Ruslan777111

Занимаюсь сайтостроением...

Мы команда из трёх человек: программиста, дизайнера и оптимизатора.

Я программист, хорошо знаю Ajax, JavaScript, РНР и jQuery. Кроме этого хорошо разбираюсь в следующих CMS: Joomla 1.5 и Wordpress.

Дизайнер хорошо владеет следующими языками : HTML, CSS и программами - Adobe Dreamweaver CS5, Adobe Flash CS3 Professional, Adobe Photoshop CS3. Кроме этого умеет работать со всеми современными программами по созданию баннеров.

Оптимизатор занимается продвижением сайта при помощи внешних факторов (например, наращивания ссылочной массы и т.д.) и внутренних факторов (например, уникального и хорошо оптимизированного при помощи ключевых слов текста и т.д.)

Если Вам не нужны услуги по продвижению, а нужен только сайт, сразу же скажите об этом, чтобы потом не было к нам претензий. Потому что оптимизация и раскрутка сайта не берёт на себя значительную часть бюджета.

Мы не занимаемся созданием флэш-сайтов, потому что этот вид сайтов сложно поднять в Топ-10.

Хобби (моё):

1 Информатика (сайтостроение, программирование);

2.Спорт (плаванье).