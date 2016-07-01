RuslanKlepikov

Наполнение интернет магазина | блогов | сайтов визиток. Графическим и текстовым контентом. Быстро и честно.

Здравствуйте!

Сайт- http://novteh.com (Удалось увеличить посещаемость на 45%)

Активно размещаюсь в социальных сетях. (Facebook, Одноклассники, Instagram, twitter, Google +, Мой мир)

Мои странички в контакте:

- https://vk.com/freud_lounge?_smt=groups_list%3A1

- https://vk.com/bl_spb

- https://vk.com/novteh1

- https://vk.com/diy_group

(Дизайн меню, наполнение контентом и работа с клиентами всё на мне.)

Также размещаю информацию на тематических досках объявлений.

Занимался рисованием баннеров, контекстной рекламой, имеются знания HTML и CSS. Хорошо знаю CMS Word Press. Работал с 1С.

Пишу отзывы на продукцию.

Контактный телефон: +7 (962) 690-65-62

E-mail: [email protected]