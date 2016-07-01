RuslanKlepikov

Наполнение интернет магазина | блогов | сайтов визиток. Графическим и текстовым контентом. Быстро и честно.
Здравствуйте!
Сайт- http://novteh.com (Удалось увеличить посещаемость на 45%)
Активно размещаюсь в социальных сетях. (Facebook, Одноклассники, Instagram, twitter, Google +, Мой мир)
Мои странички в контакте:
- https://vk.com/freud_lounge?_smt=groups_list%3A1
(Дизайн меню, наполнение контентом и работа с клиентами всё на мне.)
Также размещаю информацию на тематических досках объявлений.
Занимался рисованием баннеров, контекстной рекламой, имеются знания HTML и CSS. Хорошо знаю CMS Word Press. Работал с 1С.
Пишу отзывы на продукцию.
Контактный телефон: +7 (962) 690-65-62
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!