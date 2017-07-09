RuslanMon

Монастырський RuslanMon

 
22 годаУкраина/Львов
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Fast and Good quality
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nikolaikaipanov
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Придумать название для сайта знакомств
Хороши исполнитель. Сделал все вовремя, очень понравились названия. Буду еще обращаться ;)
Не заплатил за работу.Просто читает сообщения и молчит.Платить скорее всего не собираеться.
Ответный отзыв
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Вырезать фон на двух фото
Все сделано быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Всегда на связи.Четко поставил задачу.Рекомендую
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Nikolay39
Николай 
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Название компании и логотип
Руслан молодой и перспективный . предоставил много вариантов , учел все мои пожелания (а их было много), в сроки уложился .Рекомендую . за качество 4ка потому что нет предела совершенству .
С Николаем приятно работать.Четко поставил задачу, рассказал об всех деталях, постоянно на связи.Даже предлагал свои идеи по поводу логотипа.Рекомендую
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