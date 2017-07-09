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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Хороши исполнитель. Сделал все вовремя, очень понравились названия. Буду еще обращаться ;)
Ответный отзыв
Не заплатил за работу.Просто читает сообщения и молчит.Платить скорее всего не собираеться.
$1
10 баллов
6 лет назад
Все сделано быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Всегда на связи.Четко поставил задачу.Рекомендую
$10
9 баллов
6 лет назад
Руслан молодой и перспективный . предоставил много вариантов , учел все мои пожелания (а их было много), в сроки уложился .Рекомендую . за качество 4ка потому что нет предела совершенству .
Ответный отзыв
С Николаем приятно работать.Четко поставил задачу, рассказал об всех деталях, постоянно на связи.Даже предлагал свои идеи по поводу логотипа.Рекомендую