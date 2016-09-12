RuslanSkrobotov

Wordpress / Woocommerce / E-commerce / SEO / Google adwords / Yandex direct / Верстка / Веб-дизайн

За 4 года на фрилансе я завершил 171 проект, сверстал 52 шаблона, написал 97 плагинов и выпил 6754 чашек кофе!

Программирую на всем, на чем только можно.Экспертно владею языками PHP, SQL, HTML 5, CSS 3, Action script 3.0 и конечно же Javasript в купе с jQuery.

Практикую дисциплину разработки высоконагруженных проектов на топовых фреймворках и протоколах,активно использую AMQP, Sphinx и Memeache.

В наличии звание джедая Wordpress, проект на 1c Bitrix и бесконечное желание постоянно изучать что-то новое.И да, я практикую ООП, Шаблоны Проектирования, а также нетривиальные подходы к типовым задачам.

Имеется большой опыт в E-commerce проектах.Также активно практикую контекстную рекламу Google adwords и Яндекс директ в купе с хорошо настроенным СЕО. Для привлечения клиентов в бизнес.

У вас есть интересный проект?

В таком случае пишите, и мы вместе доведем идею от прототипа до реализации.