RuslanStudio

дизайнер

-Дизайн сайтов разных силей, направлений и сложности.

-Редактирование фотографий, цветокоррекция.

-Создание логотипа, баннера, иконок

-Наружная реклама, дизайн продукции

-Полиграфия

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используемое ПО :

- (Photoshop, CorelDRAW, Dreamwiever, )

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Схема работы:

Предоплата 50% - работа - завершение платежа - все исходники. ( возможна сделка без предоплаты через сервис безопасных сделок на сайте http://www.weblancer.net/help/16.html)

Оплата через любую систему. Перевод на карточку . Предоплата не возвращается! Серьезно относитесь к своим проектам!

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порнографию, эротику, политику, религию, магию, спиритизм, военные проекты, и прочие извращения не предлагать!