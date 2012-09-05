RuslanStudio

-Дизайн сайтов разных силей, направлений и сложности.
-Редактирование фотографий, цветокоррекция.
-Создание логотипа, баннера, иконок
-Наружная реклама, дизайн продукции
-Полиграфия
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используемое ПО :
- (Photoshop, CorelDRAW, Dreamwiever, )
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Схема работы:
Предоплата 50% - работа - завершение платежа - все исходники. ( возможна сделка без предоплаты через сервис безопасных сделок на сайте http://www.weblancer.net/help/16.html)
Оплата через любую систему. Перевод на карточку . Предоплата не возвращается! Серьезно относитесь к своим проектам!
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порнографию, эротику, политику, религию, магию, спиритизм, военные проекты, и прочие извращения не предлагать!