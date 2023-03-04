Руслан Заерко RuslanZaerkoRuslanZaerko
30 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
UX|UI design, Tilda, Photoshop, Figma
Я Вэб-дизайнер. Опыт работы 5 лет. 28 выполненных проектов. Работаю в Figma, Photoshop, Tilda. Делаю всю верстку в Tilda, адаптивная верста в Zero для 6 экранов (будет отображаться на всех устройствах корректно).
Также создам уникальную презентацию под ваши запросы.
Сделаю уникальную инфографику, макеты для печатной продукции (листовки, баннеры и другое)
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Портфолио
- Дизайн сайта в Figma | Tilda | Photoshop2 просмотра