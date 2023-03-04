UX|UI design, Tilda, Photoshop, Figma

Я Вэб-дизайнер. Опыт работы 5 лет. 28 выполненных проектов. Работаю в Figma, Photoshop, Tilda. Делаю всю верстку в Tilda, адаптивная верста в Zero для 6 экранов (будет отображаться на всех устройствах корректно).

Также создам уникальную презентацию под ваши запросы.

Сделаю уникальную инфографику, макеты для печатной продукции (листовки, баннеры и другое)