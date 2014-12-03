Ruslan_GIP

- Техническоеруководство проектно-изыскательскими работами при проектировании и авторском
надзоре за внедрением проекта -
Подготовка данных для заключения договоров на выполнение работ по разработке и
внедрению комплексных решений -
Осуществление контроля над техническим уровнем принимаемых проектных решений,
экономичным расходованием средств на проектно-изыскательские работы, сроками
разработки проектно-сметной документации
Реализованные проекты:
-Торговый центр по адресу: Московская обл., Волоколамский район, сельское
поселение Теряевское, ул. Адмирала Лобова.
- «Тепличный комбинат площадью 11 Га по выращиванию овощной продукции
ООО "ТК ТюменьАгро"» по адресу: Тюменская область, Тюменский район,
д. Нариманова.
- - проект " Реконструкция действующих очистных сооруженийпроизводительностью 17,5тыс.м3/сут., г.Курахово."- проект "Реконструкция административного здания по ул.Петровского 250, в г.Донецк, под коммунальное учреждение Донецкого городского
совета"Городской реабилитационный центр для детей-инвалидов"С надеждой набудущее""
- проект " Реконструкция КП РСК"Олимпийский". г.Донецк."
- -проектирование и строительство базы отдыха "ЗеленыйМыс" г.Алупка-проектирование и строительство трехподъездного трехэтажногодома из ЛСТК,основанием которого является ж/б стилобат, г.Алупка-проектирование и строительство жилого дома, крыша которогоиспользуется как дорога г.Алупка
- строительство комплекса АЗС и СТО в г.Горловка-строительство установки сточных вод в г.Славянск-реконструкция котельной ТД"ВЕСТА" г.Горловка-строительство помещения химводоочистки в г.Докучаевск
- реконструкция отделения ОЩАДБАНКА с надстройкой двух этажейпод офисные и бытовые помещения в г.Донецк-строительство торгово-офисного 5-ти этажного здания вг.Донецк-строительство спортивно-развлекательного комплекса вг.Донецк-реконструкция жилого фонда под дом престарелых г.Донецк-строительство сети АЗС и СТО "ПИЛОТ" г.Донецк
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