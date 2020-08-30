Ruslan_IT_PM

Воплощаем Ваши идеи в реальность

я менеджер проектов в Tiano Studio. Мы специализируемся на разработке мобильных и веб-решений для бизнеса. Разрабатываем наши проекты в соответствии с мировыми стандартами. Наша основная цель - сэкономитьваше время и деньги, предоставляя полный цикл разработки продукта от проектирования до внедрения. Специалисты Tiano Studioиспользуют только современные методы и технологии разработки, которые помогают быстрому росту вашего бизнеса:Веб разработка:- Веб сервисы / back-end разработка: Java, nodeJS, PHP, Ruby, Python, ASP.NET- Front-end разработка: HTML5, CSS3, JS, SASS- Фреймворки для JavaScript: Angular, React, jQuery- Системы управления контентом (CMS): WordPress, Joomla!, Drupal, MODX, Squarespace- eCommerce разработка: Magento, OpenCart, WooCommerceРазработка мобильных приложений:- Кроссплатформенная разработка: Xamarin- iOS разработка: Unity, Swift, Objective-C- Android разработка: Unity, Java, C++Дизайн:- UI/UX дизайн для веб и мобильных приложений- UI/UX аудит существующих проектов- Прототипирование- Мок-апМы всегда начинаем проект с тщательного анализа требований и задач, в течении разработки Ваш проект будет поддерживатьсявысококвалифицированными менеджерами проектов и всегда заканчиваем проверкой качества и тестированием.Наша команда нацелена на долгосрочное сотрудничество и прозрачную работу. Мы помогаем нашим клиентам планировать точныйбюджет на разработку. А так же всегда готовы на дальнейшую поддержку Ваших проектов.Tiano Studio воплощает Ваши идеи в реальность