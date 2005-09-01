Качественный перевод текстов EN-RU-EN!!!

ФИО:

Юлдашев Руслан Равшанович

Дата рождения:

01.02.1988г.

Образование:

1) 09.2005-07.2010

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Факультет: Радиотехнический

Специальность: Радиоэлектронные системы

Квалификация: Инженер

2) 09.2008-03.2011

Томский политехнический университет (ТПУ)

Институт международного образования и языковой коммуникации

Специальность: Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)

Квалификация: Специалист

Опыт работы (в переводческой деятельности):

01.2010-07.2010 НИИ РТС при ТУСУР. Перевод американских патентов в области радиолокации.

03.2011-06.2011 и с 09.2012 по н.в. Самостоятельный перевод статей в таких областях, как IT, бизнес, художественная литература

Навыки и знания:

Уверенный пользователь ПК, прочные знания операционных систем Windows, пакетов программ MS Office: Word, Excel, Power Point, Visio.

Основные черты характера:

Коммуникабелен, пунктуален, ответственен, внимателен, мобилен, целеустремлен, трудолюбив, работаю на результат, быстро обучаюсь, легко адаптируюсь к новым условиям, одинаково эффективно работаю как в команде, так и самостоятельно, не боясь брать на себя лидерство и ответственность, способен дать полный и обоснованный отчет по проделанной работе, требователен к себе и другим. Без вредных привычек.

Прочее:

06.2011-06.2012 Служба в ВС РФ (г. Хабаровск)

Холост, не курю, активно занимаюсь спортом.