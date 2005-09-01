ФИО:
Юлдашев Руслан Равшанович
Дата рождения:
01.02.1988г.
Образование:
1) 09.2005-07.2010
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Факультет: Радиотехнический
Специальность: Радиоэлектронные системы
Квалификация: Инженер
2) 09.2008-03.2011
Томский политехнический университет (ТПУ)
Институт международного образования и языковой коммуникации
Специальность: Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)
Квалификация: Специалист
Опыт работы (в переводческой деятельности):
01.2010-07.2010 НИИ РТС при ТУСУР. Перевод американских патентов в области радиолокации.
03.2011-06.2011 и с 09.2012 по н.в. Самостоятельный перевод статей в таких областях, как IT, бизнес, художественная литература
Навыки и знания:
Уверенный пользователь ПК, прочные знания операционных систем Windows, пакетов программ MS Office: Word, Excel, Power Point, Visio.
Основные черты характера:
Коммуникабелен, пунктуален, ответственен, внимателен, мобилен, целеустремлен, трудолюбив, работаю на результат, быстро обучаюсь, легко адаптируюсь к новым условиям, одинаково эффективно работаю как в команде, так и самостоятельно, не боясь брать на себя лидерство и ответственность, способен дать полный и обоснованный отчет по проделанной работе, требователен к себе и другим. Без вредных привычек.
Прочее:
06.2011-06.2012 Служба в ВС РФ (г. Хабаровск)
Холост, не курю, активно занимаюсь спортом.