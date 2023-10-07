Обработка и создание текстов.

Я готова стать вашим надежным партнером в области обработки и создания текстов.

Я предлагаю текстовые услуги, включая перевод текстов, рерайт и другие работы с текстами.

ПЕРЕВОД: в основном англ, укр, рус.

РЕРАЙТ: я могу переписать ваши тексты так, чтобы они были уникальными и отвечали требованиям к уникальности. Рерайт может быть полезен для подготовки уникального контента для вашего веб-сайта, блога или других медийных проектов.

ДРУГИЕ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ: я готова также выполнять различные другие задачи с текстами, включая корректуру, редактирование и форматирование. Я забочусь о качестве и деталях в каждой задаче, чтобы обеспечить наилучшие результаты для моих клиентов.

ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ УСЛУГИ КОПИРАЙТИНГА



Цены и сроки обсуждаются в зависимости от задачи