Я готова стать вашим надежным партнером в области обработки и создания текстов.
Я предлагаю текстовые услуги, включая перевод текстов, рерайт и другие работы с текстами.
ПЕРЕВОД: в основном англ, укр, рус.
РЕРАЙТ: я могу переписать ваши тексты так, чтобы они были уникальными и отвечали требованиям к уникальности. Рерайт может быть полезен для подготовки уникального контента для вашего веб-сайта, блога или других медийных проектов.
ДРУГИЕ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ: я готова также выполнять различные другие задачи с текстами, включая корректуру, редактирование и форматирование. Я забочусь о качестве и деталях в каждой задаче, чтобы обеспечить наилучшие результаты для моих клиентов.
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ УСЛУГИ КОПИРАЙТИНГА
Цены и сроки обсуждаются в зависимости от задачи