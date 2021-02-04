Таргет в соц.сетях, создание сайтов Taplink

Привет!

Вы владелец бизнеса и хотите увеличить число клиентов? А может начинающий блогер и хотите, чтобы о Вас узнали? А может фрилансер, который хочет работать в команде и делегировать свои задачи? В любом случае, мы можем быть полезны друг другу 

Что я могу предложить:

👉 Проработка целевой аудитории и анализ ниши. В результате такого анализа Вы узнаете сильные и слабые стороны конкурентов, обратите их минусы в свои плюсы. А детальная проработка аватаров клиентов даст понимание на каком языке разговаривать с Вашей аудиторией, что их волнует и как им помочь.

👉 Проработка стратегии запуска рекламы в зависимости от Ваших целей и состояния аккаунта.

👉 Разработка оффера, продающих объявлений и креативов.

👉 Подготовка рекламного кабинета к запуску кампании. Проверка имеющихся или установка новых настроек всех связей, работу пикселя, формирование аудиторий как холодных, так и аудиторий ретаргета.

👉 Запуск рекламной кампании, контроль показателей, выявление “золотой связки”. Масштабирование и оптимизация кампании.

👉 Разработка автоворонок и чат-ботов, создание и активация доменной почты.

👉 Разработка КВИЗов.

👉 Создам полноценный продающий сайт на Taplink в соответствии с Вашими желаниями.