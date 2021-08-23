Ruslana2807

Преподаватель польского, немецкого, китайского и английского языков

Преподаю уже более 5 лет и имею бесценный опыт. Обучила успешно более 300 учеников по авторской методике. Нахожу индивидуальный подход к каждому ученику. Имею опыт работы как и с дошкольниками, детками, так и взрослыми людьми 50+.

Провожу занятия как по Скайпу, также и стационарно в городе Харьков. Занятия проходят в индивидуальной и групповой форме.