UX/UI-дизайн, веб-дизайн
www.behance.net/ruslanmaslenkov
Бывший разработчик, UX/UI дизайнер и технический директор в различных стартапах и IT-компаниях стран СНГ. В связи с окончанием контракта на последнем месте работы, принял решение снова заняться дизайном, в том числе попробовать свои силы на фрилансе. На данный момент свободен фултайм.
— хороший уровень владения Sketch, Principle, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Figma;
— обширные познания в типографике, колористике и digital-дизайне в целом;
— постоянное наблюдение за современными тенденциями в области интерфейсов и дизайна;
— опыт в разработке интерфейсов мобильных приложений;
— хорошие знания письменного русского, белорусского, английского и немецкого языков;
— знание гайдлайнов iOS и Android.
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Отзывы заказчиков
$200
7 баллов
7 лет назад
сотрудничество прервалось