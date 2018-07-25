UX/UI-дизайн, веб-дизайн

www.behance.net/ruslanmaslenkov

Бывший разработчик, UX/UI дизайнер и технический директор в различных стартапах и IT-компаниях стран СНГ. В связи с окончанием контракта на последнем месте работы, принял решение снова заняться дизайном, в том числе попробовать свои силы на фрилансе. На данный момент свободен фултайм.

— хороший уровень владения Sketch, Principle, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Figma;

— обширные познания в типографике, колористике и digital-дизайне в целом;

— постоянное наблюдение за современными тенденциями в области интерфейсов и дизайна;

— опыт в разработке интерфейсов мобильных приложений;

— хорошие знания письменного русского, белорусского, английского и немецкого языков;

— знание гайдлайнов iOS и Android.