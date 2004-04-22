Специалист

1997 – 2000г. Донецкий государственный техникум технологий и дизайна

Специальность: «Товароведения и коммерческая деятельность»; с 1997-2000 г. Младший специалист

Арт-менеджер. Опыт работы: с 10.2012 по наст. время (1 год 10 месяцев)

Художественная галерея «B-Art» (Галерея проводит выставки работ из своего собрания, осуществляет индивидуальные проекты.)

Работа с художниками, клиентами.

Дизайн фирменной полиграфии.

Организация, оформление, проведение выставок. Планирование

07.2011-08.2012 Национальная компания по защите растений «Бадвасы»-менеджер по развитию в Донецком и Луганском регионах .

Обязаности: организация сбыта товара, распределение товара по сети сбыта.

-Наработка клиентской базы, активный поиск новых клиентов, переговоры , заключение договоров.

-Мониторинг рынка

-Работа с дебиторской задолженностью

-Выполнение поставленных целей и задач

-Работа с сетевыми клиентами, линейной розницей , оптовыми клиентами. Формирование ценовой политики для категории клиентов. Формирование заказа. Призентация нового товара в ТТ. Планирование логистики .Доставка товара.

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ЧП «Сервис Пульс» Специализированное издание «Банки Донецка» . Менеджер по развитию с 1.02.2011 - 22. 06.2011 Обязанности: Проведение телефонных переговоров. Организация и проведение встреч и переговоров с клиентами.

Подготовка предложений и проведение презентаций журнала для клиентов.

Осуществление продаж рекламных площадей.

Составление отчетов о проделанной работе.

Участие в создании рекламных проектов.

журнал "What's New" издательство,рекламное агенство полного цикла PR-специалист с 15.04.2010- 02.12.2010г.

-поиск клиентов и дальнейшее ведение их -реклама - разработка и внедрение мероприятий по привлечению клиентов

Компания «Vitmark»Украина

Торговый представитель.

Обязанности:

- продажа ассортимента ТМ «Jaffa»,соки Одесского завода детского питания

- мерчендайзинг - администрирование.

С 10.03.2008-18.05.2009 г. Авиакомпания«Донбасс-Аэро Бортпроводник

10.2006-09.2007 Компания «Trade-line LTD»

Менеджер по сбыту

Обязаности:- сбыт продукции

- заключение договоров на поставку продукции;

- составление маршрутов;

- развозка продукции

- увеличение рабочей базы. Причина увольнения: проблема с личным авто..

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03.2006-10.2006 ТД «Снеговик»: Торговый агент.

Обязанности :

- продажа ассортимента ТМ «Маричка»,

«Веселое лето», «Снежок»;

- работа с дебиторской задолженостью;

- мерчендайзинг;

- администрирование.

- работа с ключевыми клиентами (супермаркеты)

01.2005г. – 02.2006г Компания УЗП:

Менеджер по продажам

Обязанности:

- продажа ассортимента ТМ «Пан Сковорода»,

«Смачна 10-ка», «Династия», «Аль Капоне»

- заключение договоров на поставку продукции;

- составление клиентской базы ТРТ;

- составление маршрутов;

- развозка продукции;

- работа с дебиторской задолженностью;

- заключение договоров на установку и размещение холодильного оборудования в ТТ;

- мерчендайзинг;

- администрирование.

- увеличение объема продаж (подключение новых клиентов, расширение ассортимента в ТТ)

с 22.04.2004- 8.11.2004 ДПП «Электромагнит»

Специалист по методам расширения рынка сбыта.

Обязанности :

- сбыт продукции;

- поиск клиентов;

- заключение договоров;

- экспедирование.

Причина увольнения: низкая з/п.

Рекомендации: Гостьева (начальник службы бортпроводников) тел. 8-062-388-50-90

Андрейченко Сергей Александрович (супервайзер компании Vitmark) тел.8-095-514-86-88

Интересы и увлечения: Компьютер, интернет, литература, спорт.

Знание языков: Русский, украинский, английский

Патенты и дипломы Специалист (маркетолог)

Форма допуска Як-42

Дополнительная информация :

права категории «В».

Оператор ПК 2 кат.

Загран. Паспорт Дом. тел.062- 258-97-56 ; моб. 80956502107