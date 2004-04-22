Специалист
1997 – 2000г. Донецкий государственный техникум технологий и дизайна
Специальность: «Товароведения и коммерческая деятельность»; с 1997-2000 г. Младший специалист
Арт-менеджер. Опыт работы: с 10.2012 по наст. время (1 год 10 месяцев)
Художественная галерея «B-Art» (Галерея проводит выставки работ из своего собрания, осуществляет индивидуальные проекты.)
Работа с художниками, клиентами.
Дизайн фирменной полиграфии.
Организация, оформление, проведение выставок. Планирование
07.2011-08.2012 Национальная компания по защите растений «Бадвасы»-менеджер по развитию в Донецком и Луганском регионах .
Обязаности: организация сбыта товара, распределение товара по сети сбыта.
-Наработка клиентской базы, активный поиск новых клиентов, переговоры , заключение договоров.
-Мониторинг рынка
-Работа с дебиторской задолженностью
-Выполнение поставленных целей и задач
-Работа с сетевыми клиентами, линейной розницей , оптовыми клиентами. Формирование ценовой политики для категории клиентов. Формирование заказа. Призентация нового товара в ТТ. Планирование логистики .Доставка товара.
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ЧП «Сервис Пульс» Специализированное издание «Банки Донецка» . Менеджер по развитию с 1.02.2011 - 22. 06.2011 Обязанности: Проведение телефонных переговоров. Организация и проведение встреч и переговоров с клиентами.
Подготовка предложений и проведение презентаций журнала для клиентов.
Осуществление продаж рекламных площадей.
Составление отчетов о проделанной работе.
Участие в создании рекламных проектов.
журнал "What's New" издательство,рекламное агенство полного цикла PR-специалист с 15.04.2010- 02.12.2010г.
-поиск клиентов и дальнейшее ведение их -реклама - разработка и внедрение мероприятий по привлечению клиентов
Компания «Vitmark»Украина
Торговый представитель.
Обязанности:
- продажа ассортимента ТМ «Jaffa»,соки Одесского завода детского питания
- мерчендайзинг - администрирование.
С 10.03.2008-18.05.2009 г. Авиакомпания«Донбасс-Аэро Бортпроводник
10.2006-09.2007 Компания «Trade-line LTD»
Менеджер по сбыту
Обязаности:- сбыт продукции
- заключение договоров на поставку продукции;
- составление маршрутов;
- развозка продукции
- увеличение рабочей базы. Причина увольнения: проблема с личным авто..
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03.2006-10.2006 ТД «Снеговик»: Торговый агент.
Обязанности :
- продажа ассортимента ТМ «Маричка»,
«Веселое лето», «Снежок»;
- работа с дебиторской задолженостью;
- мерчендайзинг;
- администрирование.
- работа с ключевыми клиентами (супермаркеты)
01.2005г. – 02.2006г Компания УЗП:
Менеджер по продажам
Обязанности:
- продажа ассортимента ТМ «Пан Сковорода»,
«Смачна 10-ка», «Династия», «Аль Капоне»
- заключение договоров на поставку продукции;
- составление клиентской базы ТРТ;
- составление маршрутов;
- развозка продукции;
- работа с дебиторской задолженностью;
- заключение договоров на установку и размещение холодильного оборудования в ТТ;
- мерчендайзинг;
- администрирование.
- увеличение объема продаж (подключение новых клиентов, расширение ассортимента в ТТ)
с 22.04.2004- 8.11.2004 ДПП «Электромагнит»
Специалист по методам расширения рынка сбыта.
Обязанности :
- сбыт продукции;
- поиск клиентов;
- заключение договоров;
- экспедирование.
Причина увольнения: низкая з/п.
Рекомендации: Гостьева (начальник службы бортпроводников) тел. 8-062-388-50-90
Андрейченко Сергей Александрович (супервайзер компании Vitmark) тел.8-095-514-86-88
Интересы и увлечения: Компьютер, интернет, литература, спорт.
Знание языков: Русский, украинский, английский
Патенты и дипломы Специалист (маркетолог)
Форма допуска Як-42
Дополнительная информация :
права категории «В».
Оператор ПК 2 кат.
Загран. Паспорт Дом. тел.062- 258-97-56 ; моб. 80956502107