Здравствуйте. Коротко о себе.

Обучаюсь в ИГТА, являюсь постоянным автором и вхожу в редколлегию единственной в городе студенческой газеты "Студенческий меридиан" при своём вузе. В настоящий момент являюсь студентом-заочником, поэтому со временем проблем никаких нет, и хотелось бы употребить его с пользой. В принципе пишу много и уже довольно долгое время, в основном обзорные статьи, интервью и рекламные статьи с целью поднятия престижа своего вуза, но буду рад попробовать что-нибудь новое.