Партфолио

Добрый вечер, меня зовут Руслан. Я являюсь режиссёром игрового кино. По совместительству дипломированный актёр театра и кино. Есть средний бэк раунд за спиной. Творческий человек, в этой сфере уже более 10 лет.

Работаю только по ТЗ. и даю своим заказчикам одно бесплатное итоговое исправление. После последнего исправления, проект больше менятся не будет, за исключением дополнительной оплаты.