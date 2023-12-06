Rusoname

Руслан Rusoname

 
26 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Партфолио

Добрый вечер, меня зовут Руслан. Я являюсь режиссёром игрового кино. По совместительству дипломированный актёр театра и кино. Есть средний бэк раунд за спиной. Творческий человек, в этой сфере уже более 10 лет.

Работаю только по ТЗ. и даю своим заказчикам одно бесплатное итоговое исправление. После последнего исправления, проект больше менятся не будет, за исключением дополнительной оплаты.

Портфолио

Озвучивание
нет отзывов
$50/час
от $5от 1 дня
#573
Видеомонтаж
нет отзывов
$100/час
от $10от 1 дня
#1908