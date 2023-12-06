Партфолио
Добрый вечер, меня зовут Руслан. Я являюсь режиссёром игрового кино. По совместительству дипломированный актёр театра и кино. Есть средний бэк раунд за спиной. Творческий человек, в этой сфере уже более 10 лет.
Работаю только по ТЗ. и даю своим заказчикам одно бесплатное итоговое исправление. После последнего исправления, проект больше менятся не будет, за исключением дополнительной оплаты.
Портфолио
- Монтирую Реакциинет просмотров
- Короткометражный фильм "Утро"нет просмотров
- Рекламный клип "Twinby"нет просмотров
- Влог №5нет просмотров
- Короткометражный фильм "Муза"нет просмотров
- Короткометражный фильм" Черный человек"нет просмотров
- Короткометражный фильм "Перерождение"нет просмотров
Озвучивание
нет отзывов
$50/час
от $5от 1 дня
#573
Видеомонтаж
нет отзывов
$100/час
от $10от 1 дня
#1908