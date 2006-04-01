программирование модуля для Company Media на основе Lotus Notes ищется программист или команда программистов, отлично знающих ПО документооборота Company Media построенной на платформе IBM Lotus Notes/Domino, для создания модуля контроля поручений с расширением функционала уже ...
- $2500Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Задачи - почистить сканы от следов скотча, артефактов сканирования (полосы) - перевести в вектор либо отрисовать 1 в 1 в векторе в 3 цвета (черный, белый, красный вместо серого). В приложении уменьшенные копии для понимания объема работ. Оригиналы ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $65
Муз. альбом "Добро" название диска - "Хорошие песни" комплект полиграфии для CD Jewel Box. http://www.sidiar.ru/help/upakovka/cd_jewel_box/ Задача - разработать дизайн, 3 макета: а) лейбл диска Audio CD 18 - 118мм (1 полоса) б) полиграфия буклет 240*120мм 4+4 (4 ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Стоит задача показать, как можно обеспечить безопасность БД Oracle встроенными в нее инструментальными средствами. Необходима настроенная, сконфигурированная БД Oracle, с использованием встроенных в нее средств безопасности, на версии Oracle 9i или позднее. База данных нужна ...Базы данных1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Только для фрилансеров. Задача проекта - найти дизайнеров трех разных уровней квалификации. 1. Новичок. Опыт до года в полиграфии. Студент факультета дизайна, желающий развиваться и расти дальше в этой области, который имеет мало опыта ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть два архива. В одном - титульная страница с перечислением справочных книг, в другом - файлы с оглавлениями этих книг, которые необходимо привязать к выделенным строчкам титульной страницы, то бишь сделать ссылки с титульной ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Добрый день! Есть такая категория потенциальных заказчиков в регионах, которые не могут позволить себе разработку мультимедиа-презентации за 300-500 баксов и более. Но могут раскошелиться на 30-100 у.е. вполне. Что можно предложить клиенту за 1000, 2000р, 3000р соответственно? ...Презентации23 заявкиЗакрыт18 лет назад
Наш профиль - тиражирование CD\DVD дисков, CD-визиток. Готов сотрудничать со специалистами способными создавать мультимедиа-презентации, электронные каталоги продукции, адаптировать сайты к записи на CD и т.д. - в общем уметь качественно создавать материал для наполнения CD. Также ...Прочее25 заявокЗакрыт18 лет назад