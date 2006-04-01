Добрый день! Есть такая категория потенциальных заказчиков в регионах, которые не могут позволить себе разработку мультимедиа-презентации за 300-500 баксов и более. Но могут раскошелиться на 30-100 у.е. вполне. Что можно предложить клиенту за 1000, 2000р, 3000р соответственно? ...