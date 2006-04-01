Russ_63

Евгений Шишкин Russ_63

 
39 летРоссия/Самара
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программирование модуля для ПО Company Media

    $2500

    программирование модуля для Company Media на основе Lotus Notes ищется программист или команда программистов, отлично знающих ПО документооборота Company Media построенной на платформе IBM Lotus Notes/Domino, для создания модуля контроля поручений с расширением функционала уже ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сканы tiff отрисовать в векторе

    Задачи - почистить сканы от следов скотча, артефактов сканирования (полосы) - перевести в вектор либо отрисовать 1 в 1 в векторе в 3 цвета (черный, белый, красный вместо серого). В приложении уменьшенные копии для понимания объема работ. Оригиналы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн обложки диска под CD Jewel Box

    $65

    Муз. альбом "Добро" название диска - "Хорошие песни" комплект полиграфии для CD Jewel Box. http://www.sidiar.ru/help/upakovka/cd_jewel_box/ Задача - разработать дизайн, 3 макета: а) лейбл диска Audio CD 18 - 118мм (1 полоса) б) полиграфия буклет 240*120мм 4+4 (4 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание тестовой БД Oracle

    Здравствуйте! Стоит задача показать, как можно обеспечить безопасность БД Oracle встроенными в нее инструментальными средствами. Необходима настроенная, сконфигурированная БД Oracle, с использованием встроенных в нее средств безопасности, на версии Oracle 9i или позднее. База данных нужна ...

    Oracle
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Графический дизайн - нужны партнеры

    Только для фрилансеров. Задача проекта - найти дизайнеров трех разных уровней квалификации. 1. Новичок. Опыт до года в полиграфии. Студент факультета дизайна, желающий развиваться и расти дальше в этой области, который имеет мало опыта ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка каталога литературы

    Есть два архива. В одном - титульная страница с перечислением справочных книг, в другом - файлы с оглавлениями этих книг, которые необходимо привязать к выделенным строчкам титульной страницы, то бишь сделать ссылки с титульной ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание качественных недорогих мультимедиа-презентаций в короткие сроки

    $100

    Добрый день! Есть такая категория потенциальных заказчиков в регионах, которые не могут позволить себе разработку мультимедиа-презентации за 300-500 баксов и более. Но могут раскошелиться на 30-100 у.е. вполне. Что можно предложить клиенту за 1000, 2000р, 3000р соответственно? ...

    Презентации23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн обложек CD\DVD + внутреннее наполнение

    Наш профиль - тиражирование CD\DVD дисков, CD-визиток. Готов сотрудничать со специалистами способными создавать мультимедиа-презентации, электронные каталоги продукции, адаптировать сайты к записи на CD и т.д. - в общем уметь качественно создавать материал для наполнения CD. Также ...

    Прочее25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
OliaYu
Ольга 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Сканы tiff отрисовать в векторе
Отличный заказчик, все на уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Ольга выполнила работу великолепно! Все в точности с заданием, аккуратно. Настоятельно рекомендую - отличный специалист по векторной графике.
Ответный отзыв
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$65
10 баллов
14 лет назад
Дизайн обложки диска под CD Jewel Box
Заказчик умеет четко ставить ТЗ, что очень помогает быстро и правильно решить поставленную задачу. Оплата произведена без задержек в полном объеме. надеюсь на продолжение сотрудничества.
Работа утверждена заказчиком сразу. Быстрое исполнение. Все отлично! Рекомендую!
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