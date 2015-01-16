RussianMen

Проектирование всех разделов проектной и рабочей документации. Прохождение экспертизы. Сопровождение и авторский контроль.

Проектирование всех разделов проектной и рабочей документации. Прохождение экспертизы. Сопровождение и авторский контроль.

Качественный монтаж и пуско - наладка. Большой список выполненных и сданных в эксплуатацию объектов различного назначения. Жилое строительство. Промышленные и взрывоопасные объекты.

Полный пакет разрешительной документации. Название организации ООО "ПСК Вектор"