Руководитель проектами

Добрый день! Меня зовут Дарья. Имею различный опыт работы в государственных структурах, управлении, командной работе. Проходила практику в государственных структурах, участвовала в форумах различного направления, включая в себя профили развития малого и среднего бизнеса, МФО, как в Москве так и за ее пределами. Вела международные переговоры с Казахстаном, являлась Вице-президентом дочерней московской компании в Казахстане. Всегда нацелена на высокий результат, развитие, с радостью обучаюсь новому, внимательна, обладаю высокой самоорганизацией привыкла к многозадачности. Люблю спорт, весела и общительна.

Буду рада плодотворному сотрудничеству!)