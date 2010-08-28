RusskiyDom

Русский Дом - специализированное агентство недвижимости в Египте, ориентированное на покупателей из России. Агентство имеет обширный каталог недвижимости, представляющий не только квартиры и виллы в различных регионах Египта, но и отели. Также компания предлагает услуги по сдаче недвижимости в аренду. Компания сотрудничает с ведущими юридическими конторами страны, что значительно облегчает процедуру оформления в собственность, ускоряет ее, минимализирует затраты, а также обеспечивает определенные гарантии.