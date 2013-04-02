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Дата народження: 08.06.93.
Місце проживання: Київ, пр.Науки 36, г.№4.
Телефон: моб. 0939596145 з 10:00 до 22:00.
E-mail: [email protected]
Skype: dj_winrol час обговорюється.
Сімейне становище: не одружений.
Мої цілі: отримати посаду ‘php програміст’, розроблювати скрипти та сайти, розвиватись, удосконалювати свої знання, творчо працювати, набувати професійних здібностей.
Мінімальний рівень заробітної плати: 7000грн. Зарплата не дуже важлива, для мене головне цікаві завдання і професійний ріст.
Освіта:
Вища : З 2010р. – Навчаюсь в Національному Університеті Харчових Технологій, напрямок -комп’ютерні науки, спеціальність - інженер-програміст.
Середня : закінчив Лазарівський НВК в 2010 році.
Навички:
• Знання Php,Html,Xml,Css,Js,Jquery.
• Розуміння UML
• Створюю,проектую СУБД MYSQL.
• Розробка сайтів на PHP(ООП)+MYSQL(PDO)+HTML+CSS+JS(JQUERY).
• Робота з фреймворком CodeIgniter.
• Робота з патерном MVC.
• Робота з шаблонізатором Smarty.
• Написання парсерів.
• Розбирання,оптимізація чужого коду.
• Модулів до движків, чатів.
• Створення модулів для соцмереж (онлайн місто, мафія, гостева книга, форум,).
Досвід роботи та приклади:
- Більше 2-х років.
- Фріланс та для себе.
Останні проекти: http://pivtop.ru/, http://vsevnete.ru/, http://babos.16mb.com, http://holliday.kiev.ua, http://onemore.h0c.ru/
Деякі скріни робіт:
http://upwap.ru/2172540 http://upwap.ru/2172541 http://upwap.ru/2172552 http://upwap.ru/2172555
Додаткова інформація: знання мов: Pascal(Delphi), C++, Assembler.
Особисті якості:
Бажання займатися улюбленою справою, впевненість, відповідальність, наполегливість, витримка, дієздатність, чесність. Швидко освоюю потрібну інформацію.
- $50Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад