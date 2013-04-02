Занимаюсь созданием сайтов (wap/web разработчик)

Дата народження: 08.06.93.

Місце проживання: Київ, пр.Науки 36, г.№4.

Телефон: моб. 0939596145 з 10:00 до 22:00.

E-mail: [email protected]

Skype: dj_winrol час обговорюється.

Сімейне становище: не одружений.

Мої цілі: отримати посаду ‘php програміст’, розроблювати скрипти та сайти, розвиватись, удосконалювати свої знання, творчо працювати, набувати професійних здібностей.

Мінімальний рівень заробітної плати: 7000грн. Зарплата не дуже важлива, для мене головне цікаві завдання і професійний ріст.

Освіта:

Вища : З 2010р. – Навчаюсь в Національному Університеті Харчових Технологій, напрямок -комп’ютерні науки, спеціальність - інженер-програміст.

Середня : закінчив Лазарівський НВК в 2010 році.

Навички:

• Знання Php,Html,Xml,Css,Js,Jquery.

• Розуміння UML

• Створюю,проектую СУБД MYSQL.

• Розробка сайтів на PHP(ООП)+MYSQL(PDO)+HTML+CSS+JS(JQUERY).

• Робота з фреймворком CodeIgniter.

• Робота з патерном MVC.

• Робота з шаблонізатором Smarty.

• Написання парсерів.

• Розбирання,оптимізація чужого коду.

• Модулів до движків, чатів.

• Створення модулів для соцмереж (онлайн місто, мафія, гостева книга, форум,).

Досвід роботи та приклади:

- Більше 2-х років.

- Фріланс та для себе.

Останні проекти: http://pivtop.ru/, http://vsevnete.ru/, http://babos.16mb.com, http://holliday.kiev.ua, http://onemore.h0c.ru/

Деякі скріни робіт:

http://upwap.ru/2172540 http://upwap.ru/2172541 http://upwap.ru/2172552 http://upwap.ru/2172555

Додаткова інформація: знання мов: Pascal(Delphi), C++, Assembler.

Особисті якості:

Бажання займатися улюбленою справою, впевненість, відповідальність, наполегливість, витримка, дієздатність, чесність. Швидко освоюю потрібну інформацію.