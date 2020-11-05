RustamGuseynow97

Системный администратор (удалённо)

Расскажу немного о себе и своем опыте работы в ИТ-структуре.Мне 23 года, живу в Туркменистане, город Ашхабад. Я закончил специальность Системный администратор с упором на оборудование Cisco (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны и т. Д.). Мне очень нравится работать в этой сфере, потому что сколько бы ты ни знал, каждый день узнаешь что-то новое. Я работал в строительной организации системным администратором, за это время хорошо познакомился с оборудованием CISCO, так что они говорят, что я его заполучил, мне очень понравилось работать с телефонией CUCM.

После работы фрилансером на некоторых проектах я хорошо познакомился с такими продуктами, как: «IP-телефония Asterisk и Kerio Operator, система мониторинга Zabbix, системы SIEM и DLP, Proxy - PfSense, Kerio Control, системы виртуализации - VmWare ESXI, очень хорошо работает с продуктами Microsoft (Windows 7-10, Windows Server 2008-2019, Active Direcory, DNS, DHCP и т. д.), почтовыми программами семейства Microsoft Exchange 2013-2019 и почтовыми программами Kerio MailServer ».

Именно с сетевым оборудованием я имею опыт не только с Cisco, но и с другими коммутаторами и маршрутизаторами (HPe, D-link, TP-Link и другие). Несмотря на то, что уже несколько лет (точнее, около 3 лет) есть такой опыт, я не собираюсь останавливаться на достигнутом. На данный момент у меня есть работа на постоянной основе, но я бы хотел подрабатывать, поэтому сейчас активно ищу работу удаленно или с ненормированным графиком. Спасибо, что прочитали все это и ознакомились со мной и моим опытом, если будут вопросы, отвечу.