Rustam_lancer

﻿Front-End разработчик

Я штатный разработчик, ориентированный на результат (а не только на деньги), мне нравится получать отличный результат и решать проблемы. Фокус работы - Front End. Я могу сделать проект среднего уровня с нуля, а также внести любые незначительные изменения. Вы можете рассчитывать на профессиональное отношение, мою способность работать 8-12 часов в день, чистый код, оптимальные решения и множество идей относительно вашего сайта / услуги и т. Д. Я верю в хорошие отношения с клиентами, и мои отношения основаны на качестве и уникальности работы. Я буду счастлив создать для вас современный продукт высокого качества, используя следующие технологии: Front End Developer • HTML5 / CSS3 • JavaScript / JQuery / React.js / Vue.

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