Рустам Ягуфаров Rustamich-2008Rustamich-2008
36 летКазахстан/Караганда
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Web-программист
Языки - русский, английский
Компьютерные навыки - "Слепой метод" набора текста. Знание ПК на уровне администратора.
Adobe Photoshop CS3, Adobe Dreamweaver CS3, Borland Delphi 7, Turbo Pascal 7.0.
Javascript/DOM/Ajax, HTML, CSS-вёрстка, табличная вёрстка.
Курсы и тренинги - Adobe Photoshop CS, (x)HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Ajax
Личные качества - Аккуратный, склонный к аналитическому мышлению, мобильный, стрессоустойчивый, обладающий самодисциплиной и способный работать в команде, быстро обучаемый.
Портфолио
- Сайт фестиваля "Твой Формат"119 просмотров