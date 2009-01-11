Web-программист

Языки - русский, английский

Компьютерные навыки - "Слепой метод" набора текста. Знание ПК на уровне администратора.

Adobe Photoshop CS3, Adobe Dreamweaver CS3, Borland Delphi 7, Turbo Pascal 7.0.

Javascript/DOM/Ajax, HTML, CSS-вёрстка, табличная вёрстка.

Курсы и тренинги - Adobe Photoshop CS, (x)HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Ajax

Личные качества - Аккуратный, склонный к аналитическому мышлению, мобильный, стрессоустойчивый, обладающий самодисциплиной и способный работать в команде, быстро обучаемый.