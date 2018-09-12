Рустам Искандаров RustfrontcoderRustfrontcoder
37 летРоссия/Воркута
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов, HTML5/CSS3/JS/PHP/WP/joomla/ModX/Laravel
Дизайн макетов и кроссбраузерная адаптивная верстка БЭМ, HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript, jQuery, сайты под ключ
на СМS/CMF системы (Wordpress, Joomla, ModX) и Laravel.
Навыки:
- Разработка сайтов (одностраничники, лендинг, представительские сайты, сайты каталоги, интернет магазины) на CMS и фреймворке Laravel.
- Кроссбраузерная и адаптивная вёрстка из psd макета.
- Адаптив под мобильные платформы как с применением Bootstrap 3/4 так и без него.
- Посадка верстки на СМS/CMF системы.
- Использование систему контроля версий Git.
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Портфолио
- Дизайн и верстка фитнесс центра156 просмотров
- Дизайн и верстка интернет магазина169 просмотров
- Дизайн и верстка интернет магазина138 просмотров
- Дизайн и верстка интернет магазина139 просмотров