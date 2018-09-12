Разработка сайтов, HTML5/CSS3/JS/PHP/WP/joomla/ModX/Laravel

Дизайн макетов и кроссбраузерная адаптивная верстка БЭМ, HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript, jQuery, сайты под ключ

на СМS/CMF системы (Wordpress, Joomla, ModX) и Laravel.

Навыки:

- Разработка сайтов (одностраничники, лендинг, представительские сайты, сайты каталоги, интернет магазины) на CMS и фреймворке Laravel.

- Кроссбраузерная и адаптивная вёрстка из psd макета.

- Адаптив под мобильные платформы как с применением Bootstrap 3/4 так и без него.

- Посадка верстки на СМS/CMF системы.

- Использование систему контроля версий Git.