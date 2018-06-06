Rusty_Needle

Юрист, опыт работы семь с половиной лет, сферы деятельности: Договорное право, Закупки (223-ФЗ, 44-ФЗ), ЖКХ, Трудовое право, Корпоративное право

Закончил СПб ГУАП в 2008 году. Начало карьеры в 2009 году, на настоящий момент 7 лет беспрерывного стажа. Имею огромный опыт в составлении договоров любой сложности и направленности, как типовых, так и индивидуальных. Два с половиной года работал в ЖЭКе. знаком с нормами жилищного законодательства. Оформлял документы на участие в тендерах как по 94-ФЗ, так и по 44-ФЗ. Участвовал в составлении Положения "О закупках" в рамках 223-ФЗ для АО "Таймыргаз" (дочернее общество ПАО "ГМК "Норильский никель"). Опыт в проведении ВОСА в качестве секретаря.