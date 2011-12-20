Дизайн интерьеров, визуализация 3dmax+VRay, рабочие чертежи
Дизайн интерьера.
Визуализация в 3d max + VRay.
Рабочие чертежи в AutoCAD.
Опыт работы - 5 лет.
Индивидуальный подход к каждому проекту. На первом месте - удобство и продуманность, потом - декор.
Не приветствую обилие гипсокартона на потолке и перегруженность деталями.
Портфолио
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- Квартира С.-Петербург214 просмотров
- Квартира С.-Петербург196 просмотров
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- Кухня-столовая-гостиная241 просмотр
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- Концепт витрины для сети магазинов ТВОЕ379 просмотров
- Концепт витрины для сети магазинов ТВОЕ168 просмотров