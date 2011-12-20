Дизайн интерьеров, визуализация 3dmax+VRay, рабочие чертежи

Дизайн интерьера.

Визуализация в 3d max + VRay.

Рабочие чертежи в AutoCAD.

Опыт работы - 5 лет.

Индивидуальный подход к каждому проекту. На первом месте - удобство и продуманность, потом - декор.

Не приветствую обилие гипсокартона на потолке и перегруженность деталями.