Дата рождения: 7 июня 1972г.
Семейное положение: Женат
e-mail: [email protected]
Wechat: Rutger_Hauer
Местонахождение: КНР, пров. Гуандун, г. Фошань.
Гражданство: Россия
Образование:
1989-1994гг. Дальневосточный Государственный Университет
Восточный институт, Факультет китаеведения
Специальность – Переводчик китайского, английского языков.
Опыт работы:
04.2013 – настоящее время. Генеральный представитель ООО «Комплекс бар» (г.Москва) в КНР.
12.2011 – настоящее время. Сотрудничество с различными медицинскими учреждениями в гг. Гуанчжоу и Фошань, помощь в осуществлении перевода по медицинской тематике различных направлений для русскоязычных граждан.
10.2005г. - 2012 Различные организации
Должность - многопрофильная
Должностные обязанности - сдельная работа с различными российскими фирмами и фирмами стран СНГ по поставкам товаров, проверке качества и организации производства (кожгалантерея, одежда, электроника, обувь, производственное оборудование, игрушки, автоаксессуары, бытовая техника, мебель, стройматериалы и т.д.). Сопровождение на выставках, переговоры, перевод, в том числе и по медицинской тематике.
08.2004 - 09.2005гг. ООО «Дальэкспоцентр»
Должность - Менеджер-переводчик
Должностные обязанности - Организация выставок, привлечение экспонентов, руководство выставками, перевод.
06.2003 - 08.2005гг. Различные туристические компании
Должность - Менеджер, гид-переводчик
Должностные обязанности - Встречи и сопровождение китайских туристических групп, организация туристических поездок в КНР, разработка туристических программ.
06.1999 - 08.2003гг. турфирма «Славянка-тур»
Должность - соучредитель, исполнительный директор
Должностные обязанности - Организация туристических поездок, подбор персонала, управленческая деятельность
04.1997 - 06.1999гг. Финансово-промышленная группа «Дальний Восток»
Должность - Специалист
Должностные обязанности - Маркетинг, консалтинг, логистика, перевод
02.1995 - 02.1997гг. ВС РФ
Должность - старший помощник начальника командного пункта батальона.
Служба в армии в звании старшего лейтенанта
06.1994 - 02.1995гг. Администрация Приморского края
Должность - Менеджер-переводчик в Управлении Народного Образования
Должностные обязанности - Осуществление переводов на переговорах, письменный перевод документации, поиск производителей в Китае.
Консалтинговая деятельность. Логистика.
02.1994 - 02.1995гг. Дальневосточный Государственный Университет
Должность - преподаватель китайского языка
Должностные обязанности - преподавание
09.1991 - 12.1994гг. Различные компании
Должность - Переводчик
Должностные обязанности - Перевод на переговорах, выставках, конференциях, в том числе и высшего уровня
Дополнительная информация:
Большой опыт в письменном переводе специализированной документации (техническая, медицинская, коммерческая)