Профессиональный перевод с\на китайский язык текстов различной направленности, консалтинговая деятельность на территории КНР, осуществление проверок

Дата рождения: 7 июня 1972г.

Семейное положение: Женат

e-mail: [email protected]

Wechat: Rutger_Hauer

Местонахождение: КНР, пров. Гуандун, г. Фошань.

Гражданство: Россия

Образование:

1989-1994гг. Дальневосточный Государственный Университет

Восточный институт, Факультет китаеведения

Специальность – Переводчик китайского, английского языков.

Опыт работы:

04.2013 – настоящее время. Генеральный представитель ООО «Комплекс бар» (г.Москва) в КНР.

12.2011 – настоящее время. Сотрудничество с различными медицинскими учреждениями в гг. Гуанчжоу и Фошань, помощь в осуществлении перевода по медицинской тематике различных направлений для русскоязычных граждан.

10.2005г. - 2012 Различные организации

Должность - многопрофильная

Должностные обязанности - сдельная работа с различными российскими фирмами и фирмами стран СНГ по поставкам товаров, проверке качества и организации производства (кожгалантерея, одежда, электроника, обувь, производственное оборудование, игрушки, автоаксессуары, бытовая техника, мебель, стройматериалы и т.д.). Сопровождение на выставках, переговоры, перевод, в том числе и по медицинской тематике.

08.2004 - 09.2005гг. ООО «Дальэкспоцентр»

Должность - Менеджер-переводчик

Должностные обязанности - Организация выставок, привлечение экспонентов, руководство выставками, перевод.

06.2003 - 08.2005гг. Различные туристические компании

Должность - Менеджер, гид-переводчик

Должностные обязанности - Встречи и сопровождение китайских туристических групп, организация туристических поездок в КНР, разработка туристических программ.

06.1999 - 08.2003гг. турфирма «Славянка-тур»

Должность - соучредитель, исполнительный директор

Должностные обязанности - Организация туристических поездок, подбор персонала, управленческая деятельность

04.1997 - 06.1999гг. Финансово-промышленная группа «Дальний Восток»

Должность - Специалист

Должностные обязанности - Маркетинг, консалтинг, логистика, перевод

02.1995 - 02.1997гг. ВС РФ

Должность - старший помощник начальника командного пункта батальона.

Служба в армии в звании старшего лейтенанта

06.1994 - 02.1995гг. Администрация Приморского края

Должность - Менеджер-переводчик в Управлении Народного Образования

Должностные обязанности - Осуществление переводов на переговорах, письменный перевод документации, поиск производителей в Китае.

Консалтинговая деятельность. Логистика.

02.1994 - 02.1995гг. Дальневосточный Государственный Университет

Должность - преподаватель китайского языка

Должностные обязанности - преподавание

09.1991 - 12.1994гг. Различные компании

Должность - Переводчик

Должностные обязанности - Перевод на переговорах, выставках, конференциях, в том числе и высшего уровня

Дополнительная информация:

Большой опыт в письменном переводе специализированной документации (техническая, медицинская, коммерческая)