Веб-дизайнер, иллюстратор. Лэндинги, презентации для компаний, баннеры, иллюстрации. Бихайнс https://www.behance.net/ryzhuulya

Здравствуйте!

Я работаю с векторной и растровой графикой.

Задачи, которые я могу выполнить:

Перевести изображение из растра в вектор;

Нарисовать векторную иллюстрацию (от простых линейных картинок до сложных красочных иллюстраций для лэндингов или печатной продукции);

Создать иконки специально для вашего сайта;

Сделать визитку или рекламную листовку;

Разработать красивый и удобный шаблон для постов в социальных сетях;

Сделать рекламные баннеры для вашего сайта или контекстной рекламы с учетом требований Яндекс и Гугл рекламы;

Нарисовать макет сайта или лэндинга и даже сверстать его на специальной платформе.

Программы в которых я работаю: