Веб-дизайнер, иллюстратор. Лэндинги, презентации для компаний, баннеры, иллюстрации. Бихайнс https://www.behance.net/ryzhuulya
Здравствуйте!
Я работаю с векторной и растровой графикой.
Задачи, которые я могу выполнить:
- Перевести изображение из растра в вектор;
- Нарисовать векторную иллюстрацию (от простых линейных картинок до сложных красочных иллюстраций для лэндингов или печатной продукции);
- Создать иконки специально для вашего сайта;
- Сделать визитку или рекламную листовку;
- Разработать красивый и удобный шаблон для постов в социальных сетях;
- Сделать рекламные баннеры для вашего сайта или контекстной рекламы с учетом требований Яндекс и Гугл рекламы;
- Нарисовать макет сайта или лэндинга и даже сверстать его на специальной платформе.
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesigh
- Adobe After Effects
- Figma
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Портфолио
- Девушка в персиковом белье475 просмотров
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