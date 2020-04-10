Ruzhuulya

Анастасия Ruzhuulya

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-дизайнер, иллюстратор. Лэндинги, презентации для компаний, баннеры, иллюстрации. Бихайнс https://www.behance.net/ryzhuulya

Здравствуйте! 

Я работаю с векторной и растровой графикой. 

Задачи, которые я могу выполнить:

  • Перевести изображение из растра в вектор;
  • Нарисовать векторную иллюстрацию (от простых линейных картинок до сложных красочных иллюстраций для лэндингов или печатной продукции);
  • Создать иконки специально для вашего сайта;
  • Сделать визитку или рекламную листовку;
  • Разработать красивый и удобный шаблон для постов в социальных сетях;
  • Сделать рекламные баннеры для вашего сайта или контекстной рекламы с учетом требований Яндекс и Гугл рекламы;
  • Нарисовать макет сайта или лэндинга и даже сверстать его на специальной платформе.
Программы в которых я работаю:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesigh
  • Adobe After Effects
  • Figma

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $40от 1 часа
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга